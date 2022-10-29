59 погибли в Южной Корее во время празднования Хэллоуина в Сеуле

В столице Южной Кореи погибло 59 человек во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвой Сеула.

По предварительным данным в столице Южной Корее Сеуле погибло 59 человек во время празднования Хэллоуина, сообщает агентство Ренхап. По меньшей мере 150 участников мероприятия получили ранения различной степени тяжести.

"59 погибших и 150 раненых в давке в районе Итхэвон Сеула", - сообщает агентства.

Ранее сообщалось о давке в Сеуле в результате которой по меньшей мере 50 человек пережили остановку сердца. Пострадавшим потребовалась реанимация.