59 погибли в Южной Корее во время празднования Хэллоуина в Сеуле
2022-10-29 22:30
В столице Южной Кореи погибло 59 человек во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвой Сеула.
По предварительным данным в столице Южной Корее Сеуле погибло 59 человек во время празднования Хэллоуина, сообщает агентство Ренхап. По меньшей мере 150 участников мероприятия получили ранения различной степени тяжести.
"59 погибших и 150 раненых в давке в районе Итхэвон Сеула", - сообщает агентства.
Ранее сообщалось о давке в Сеуле в результате которой по меньшей мере 50 человек пережили остановку сердца. Пострадавшим потребовалась реанимация.
Опубликовано: Максим Алексеев
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