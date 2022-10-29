Профессор ВШЭ высказался о выходе России из продуктовой сделки с Украиной

Профессор ВШЭ Максим Братерский прокомментировал выход России из продуктовой сделки с Украиной.

Профессор Высшей школы экономики Максим Братерский высказался о выходе России из продуктовой сделки с Украиной.

"Если зерно из Украины поставляется, а из России - нет, то это не справедливо. Поэтому выход из продуктовой сделки вполне разумное решение. Если Запад так беспокоится о судьбе мирового продуктового рынка, то санкции с российских сельхозпроизводителей нужно снять", - считает он.

Ранее МИД России заявил о приостановке продуктовой сделки на неопределенный срок.

В качестве причины назван инцидент, когда с украинского транспортного корабля, перевозившего зерно, был нанесен удар с использованием беспилотников по военной инфраструктуре Черноморского флота России.