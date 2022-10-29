Профессор ВШЭ высказался о выходе России из продуктовой сделки с Украиной
Профессор ВШЭ Максим Братерский прокомментировал выход России из продуктовой сделки с Украиной.
Профессор Высшей школы экономики Максим Братерский высказался о выходе России из продуктовой сделки с Украиной.
"Если зерно из Украины поставляется, а из России - нет, то это не справедливо. Поэтому выход из продуктовой сделки вполне разумное решение. Если Запад так беспокоится о судьбе мирового продуктового рынка, то санкции с российских сельхозпроизводителей нужно снять", - считает он.
Ранее МИД России заявил о приостановке продуктовой сделки на неопределенный срок.
В качестве причины назван инцидент, когда с украинского транспортного корабля, перевозившего зерно, был нанесен удар с использованием беспилотников по военной инфраструктуре Черноморского флота России.
Опубликовано: Максим Алексеев
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Новое правительство Британии решило урезать зарплаты депутатам из Северной Ирландии
Главу МИД Украины удивили проблемы жителей Европейского союза
Профессор ВШЭ высказался о выходе России из продуктовой сделки с Украиной
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину