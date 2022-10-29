Новое правительство Британии решило урезать зарплаты депутатам из Северной Ирландии

После неудачи в формировании исполнительных органов в Северной Ирландии британское правительство угрожает членам регионального парламента сокращением зарплаты.

«В то время, когда так много людей борются со стоимостью жизни и боятся того, что их ждет, я понимаю разочарование людей тем, что депутатам по-прежнему платят полную зарплату, несмотря на то, что они не выполняют всех обязанностей, связанных с их избранием», — заявил государственный секретарь Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис.

Консервативный политик отметил, что никакого правительства у власти в регионе больше нет.

«Это означает, что нет министров, предоставляющих общественные услуги, на которые вы рассчитываете», — сказал министр. Никто не может позаботиться о финансировании больниц, школ, врачей и медперсонала.

«Поэтому в отсутствие исполнительной власти я предприму ограниченные, но необходимые шаги для защиты государственных финансов и предоставления государственных услуг», — сказал Хитон-Харрис.

В пятницу министр объявил, что назначит всеобщие выборы в Северной Ирландии. Он хотел бы представить более точное расписание на следующей неделе. Крайний срок для формирования правительства национального единства истек в пятницу вечером, поэтому Лондон должен назначить новые выборы.

Правящая протестантская партия DUP, выступающая за союз с Великобританией, пока отказывается формировать совместное правительство с сильнейшей католической партией Шинн Фейн, выступающей за воссоединение с членом ЕС Ирландией. Шинн Фейн впервые набрала политический вес на майских выборах.