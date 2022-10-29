Глава МИД Украины потребовал от России окончить «голодные игры»
2022-10-29 23:36
Дмитрий Кулеба призвал страны мирового сообщества потребовать от России окончить «голодные игры».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России и призвал страны мирового сообщества повлиять на Москву, которая ранее объявила о выходе из зерновой сделки, окончить «голодные игры».
"Россия под надуманным предлогом блокировала зерновой коридор, который обеспечивал продовольствием миллионы людей, нуждающихся в продовольствии", - сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не нужна мировая продовольственная безопасность.
Опубликовано: Максим Алексеев
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