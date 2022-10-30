Байден досрочно голосует на промежуточных выборах
2022-10-30 04:27
Выборы в Конгресс США в этом году проходят с ожесточенной борьбой, в некоторых местах избирателям уже разрешено голосовать, в том числе в штате Делавэр, где родился Джо Байден.
Президент США Джо Байден проголосовал за неделю до выборов в Конгресс.
Байден воспользовался возможностью досрочного голосования в субботу в штате Делавэр.
Его сопровождала 18-летняя внучка Наталья, которой впервые разрешили голосовать.
После голосования Байден заявил, что выборы — это фундаментальное решение между двумя очень разными взглядами на страну.
Опубликовано: Тарас Медведев
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