Байден досрочно голосует на промежуточных выборах

Хэллоуин забрал десятки жизней жителей Сеула, которые спешили на этот праздник

В Сети появилось видео, на котором видно, как люди лежат на асфальте без признаков жизни, а очевидцы и спасатели предпринимают попытки, чтобы их откачать.

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