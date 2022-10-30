Байден досрочно голосует на промежуточных выборах

2022-10-30 04:27

Выборы в Конгресс США в этом году проходят с ожесточенной борьбой, в некоторых местах избирателям уже разрешено голосовать, в том числе в штате Делавэр, где родился Джо Байден.

Президент США Джо Байден проголосовал за неделю до выборов в Конгресс. 

Байден воспользовался возможностью досрочного голосования в субботу в штате Делавэр. 

Его сопровождала 18-летняя внучка Наталья, которой впервые разрешили голосовать. 

После голосования Байден заявил, что выборы — это фундаментальное решение между двумя очень разными взглядами на страну.

Опубликовано: Тарас Медведев