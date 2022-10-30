Посол Украины в ФРГ назвал российских дезертиров угрозой безопасности
После начала частичной мобилизации мужчины призывного возраста покидают Россию, чтобы избежать отправки на фронт, они просят убежища в том числе в Германии, считает дипломат Алексей Макеев.
Новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев предостерег от приема в страну отказников из России.
«Германии было бы неправильно принимать русских дезертиров», — сказал дипломат Bild am Sonntag. Он назвал этих людей - «угрозой безопасности».
Он считает тех, кто бежал от частичной мобилизации «молодыми людьми, которые ни о чем не жалеют, но все же хотят избежать военной службы».
В середине октября правительство ФРГ объявило, что в настоящее время пересматривается практика принятия Федеральным управлением по делам миграции и беженцев решений о приеме российских лиц, отказывающихся от военной службы по убеждениям.
Опубликовано: Тарас Медведев
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