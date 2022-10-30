В России не намерены лишать титулов артистов, которые покинули страну после начала СВО

В Минкультуры пояснили: отмена указа о присвоении подобного рода наград уже регламентирована, и введение дополнительных законопроектов не разрабатывается.

Муссирующиеся в некоторых СМИ и соцсетях разговоры о том, что якобы выехавших из РФ артистов будут лишать званий и титулов, как выяснилось, не имеют под собой оснований.

Минкультуры России опровергло информационный вброс о том, будто Госдума РФ планирует лишать званий тех артистов, которые выехали из России после начала СВО, сообщает КП.

"Отмена указа о присвоении подобного рода наград уже регламентирована законом, никаких дополнительных проектов закона Минкультуры не разрабатывает", — отметили в министерстве.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сбежавшим из страны артистам не возвращаться.

Политик считает: те, кто уехал за рубеж и поливает оттуда свою родину грязью, «если им там хорошо, пусть там остаются и не возвращаются в Россию».