В России не намерены лишать титулов артистов, которые покинули страну после начала СВО
В Минкультуры пояснили: отмена указа о присвоении подобного рода наград уже регламентирована, и введение дополнительных законопроектов не разрабатывается.
Муссирующиеся в некоторых СМИ и соцсетях разговоры о том, что якобы выехавших из РФ артистов будут лишать званий и титулов, как выяснилось, не имеют под собой оснований.
Минкультуры России опровергло информационный вброс о том, будто Госдума РФ планирует лишать званий тех артистов, которые выехали из России после начала СВО, сообщает КП.
"Отмена указа о присвоении подобного рода наград уже регламентирована законом, никаких дополнительных проектов закона Минкультуры не разрабатывает", — отметили в министерстве.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сбежавшим из страны артистам не возвращаться.
Политик считает: те, кто уехал за рубеж и поливает оттуда свою родину грязью, «если им там хорошо, пусть там остаются и не возвращаются в Россию».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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В России не намерены лишать титулов артистов, которые покинули страну после начала СВО
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