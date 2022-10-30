Генри Кавилл отказался от роли Гаральта в сериале «Ведьмак»

Большие изменения в сериале "Ведьмак" от Netflix! Третий сезон станет последним сериалом с Генри Кавиллом в главной роли. В следующем сезоне Геральта сыграет Лиам Хемсворт.

"Мое путешествие с Геральтом было полно монстров и приключений, но в четвертом сезоне я собираю свой медальон и мечи. После меня роль Белого Волка возьмет на себя фантастический Лиам Хемсворт", - заявил Кавилл.

Лиам Хемсворт также опубликовал свой пост в Instagram. Актер является фанатом "Ведьмака" и очень рад возможности сыграть этого персонажа.

"Как фанат "Ведьмака", я очень счастлив, что могу сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был великолепен в этой роли, и для меня большая честь передать эту роль мне в следующей главе этой истории", - отметил Хемсворт.

Месяц назад сайт Redanian Intelligence писал, что команда создателей "Ведьмака" планирует создать четвертый и пятый сезоны. Также было упомянуто, что вскоре должно начаться написание сценария. Портал сообщал, что работа над сценарием четвертого и пятого сезона только началась. Это только очень ранняя стадия, и написание должно занять хороший кусок 2023 года.

Кроме того, Redanian Intelligence пишет, что команда сценаристов почти такая же, как и в третьем сезоне. Это были Лорен Хиссрич, Майк Островски, Таня Лотиа, Хейли Холл, Рэй Бенджамин, Клэр Хиггинс, Хавьер Грилло-Марксуах, Мэтью Д'Амброзио и Трой Дэнджерфилд.