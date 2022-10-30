Президент Джо Байден забыл количество штатов в США

Глава Белого дома снова оговорился во время своего выступления в Пенсильвании, забыв сколько все го штатов в США.

Президент США Джо Байден снова оговорился во время своего выступления в Пенсильвании, забыв сколько все го штатов в стране, сообщает Fox News.

Глава Белого дома заявил, что представитель Демократической партии объехали все 54 штата, в рамках программы по защите законопроекта, касающегося доступного медицинского обслуживания, в то время как в США всего 50 штатов и один федеральный округ, иронизирует телеканал.

Это уже не первая подобная оговорка Байдена. В 2008 году по его мнению было 57 штатов, напоминает Fox News.