В Сомали десятки человек погибли в результате теракта в Могадишо

В центе столицы Сомали с интервалом в несколько минут прогремело два мощных взрыва.

В Сомали десятки человек погибли в результате теракта в центре Могадишо. Два взрывных устройства сработали с интервалом в несколько минут, сообщает Reuters. Ответственность за взрывы никто не взял, однако предполагается, что за взрывами стоят боевики "Аш-Шабат;.

"Группировка "Аш-Шабат" действует в стране уже более 20 лет. Недавно службы госбезопасности Сомали отчитались о ликвидации одного оз лидеров организации Абдуллаха Надира. Вероятно это месть за его гибель", - предполагает президент Сомали Хасан Шейх Махмуд.

По сообщению местного портала Shabelle Media Network в результате теракта погибло по меньшей мере 100 человек, 300 получили ранения различной степени тяжести.