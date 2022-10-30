Пыталась покончить с собой: что предшествовало исчезновению актрисы Инны Выходцевой

Загадочная история с пропажей 88-летней звезды кинофильма «Москва слезам не верит» обрастает все новыми подробностями.

Недавно СМИ облетела новость об исчезновении актрисы Инны Выходцевой. Как оказалось, пожилая женщина попала в клинику с отравлением, после чего ее определили в дом престарелых, сообщает СтарХит.

88-летняя звезда кинофильма «Москва слезам не верит» в последние годы вела затворнический образ жизни. Муж Выходцевой умер, а сын артистки пропал без вести. За Инной Николаевной присматривали друзья, а по дому помогала сиделка Гуля, которую актриса наняла за 15 тысяч рублей.

Незадолго до госпитализации Выходцева жаловалась на сильные головные боли и на то, будто ее хотят отправить в психбольницу. По словам помощницы Гули, пожилая женщина была не в себе, она жаловалась на плохое самочувствие.

Вскоре сиделка, зайдя в квартиру, обнаружила Инну Николаевну лежащей без сознания на диване: как выяснилось, она наглоталась таблеток.

Гульнара вызвала скорую. Актрисе промыли желудок и забрали в больницу, хотя та сопротивлялась. Стало известно, что в клинику к звезде приезжал племянник Евгений, на которого Выходцева переписала свою квартиру. Вероятно, он и отвез в дом престарелых знаменитую тетю.