Посол Украины в ФРГ недоволен темпами военной помощи Киеву

Алексей Макеев сравнил темпы военной помощи со спорткаром, который едет со скоростью 30 км/час по автобану.

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил темпы военной помощи со спорткаром, который едет со скоростью 30 км/час по автобану.

"Глядя на темпы военной помощи Украине мне на ум приходит немецкий спорткар, который едет по автобану со скоростью 30 км/час", - сказал он в интервью Bild am Sonntag.

Вместо того, чтобы оперативно поставлять все необходимое для разгрома общего врага, власти Германии тратят недели на то, чтобы объяснить, почему это не получилось, возмущенно заявил Макеев.