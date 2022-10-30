Посол Украины в ФРГ недоволен темпами военной помощи Киеву
2022-10-30 09:03
Алексей Макеев сравнил темпы военной помощи со спорткаром, который едет со скоростью 30 км/час по автобану.
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил темпы военной помощи со спорткаром, который едет со скоростью 30 км/час по автобану.
"Глядя на темпы военной помощи Украине мне на ум приходит немецкий спорткар, который едет по автобану со скоростью 30 км/час", - сказал он в интервью Bild am Sonntag.
Вместо того, чтобы оперативно поставлять все необходимое для разгрома общего врага, власти Германии тратят недели на то, чтобы объяснить, почему это не получилось, возмущенно заявил Макеев.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Посол Украины в ФРГ недоволен темпами военной помощи Киеву
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