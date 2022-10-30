Немецкая контрразведка отмечает активность иностранных спецслужб
Президент Службы военной контрразведки (MAD) Мартина Розенберг предупредила об усилении активности иностранных спецслужб в Германии.
Сценарии угроз для Бундесвера разнообразны, заявил глава службы военной разведки немецкого агентства печати.
«Государственные спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства для получения информации, оказания влияния и продвижения интересов своей страны», — сказал Розенберг.
Служба военной контрразведки зафиксировала «многочисленные аномалии и попытки шпионажа», заявил Розенберг, вступивший в должность в октябре 2020 года.
Бывший дисциплинарный прокурор Бундесвера реализовал программу реформ, заявленной целью которой является усиление борьбы с правыми экстремистами в немецких вооруженных силах.
В последнее время полеты беспилотников над военными объектами Бундесвера и полигонами подготовки украинских военных были замечены неоднократно, без выяснения подоплеки.
Как пример - военный полигон в Вильдфлеккене, Бавария. Федеральное министерство обороны заявило, что в ночь с 30 сентября на 1 октября беспилотники неоднократно пролетали над районом на баварско-гессенской государственной границе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Немецкая контрразведка отмечает активность иностранных спецслужб
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