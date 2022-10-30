Немецкая контрразведка отмечает активность иностранных спецслужб

Президент Службы военной контрразведки (MAD) Мартина Розенберг предупредила об усилении активности иностранных спецслужб в Германии.

Сценарии угроз для Бундесвера разнообразны, заявил глава службы военной разведки немецкого агентства печати.

«Государственные спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства для получения информации, оказания влияния и продвижения интересов своей страны», — сказал Розенберг.

Служба военной контрразведки зафиксировала «многочисленные аномалии и попытки шпионажа», заявил Розенберг, вступивший в должность в октябре 2020 года.

Бывший дисциплинарный прокурор Бундесвера реализовал программу реформ, заявленной целью которой является усиление борьбы с правыми экстремистами в немецких вооруженных силах.

В последнее время полеты беспилотников над военными объектами Бундесвера и полигонами подготовки украинских военных были замечены неоднократно, без выяснения подоплеки.

Как пример - военный полигон в Вильдфлеккене, Бавария. Федеральное министерство обороны заявило, что в ночь с 30 сентября на 1 октября беспилотники неоднократно пролетали над районом на баварско-гессенской государственной границе.