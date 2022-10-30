В Сеуле более 150 человек погибли в давке толпы во время празднования Хэллоуина

Южная Корея погрузилась в траур, из-за гибели более 151 человека, которые были раздавлены и затоптаны до смерти в узком переулке во время празднования Хэллоуина в Итэвоне, в Сеуле.

По оценкам, 100 000 человек, собрались в Итэвоне в субботу вечером, для чествования Хэллоуина.

Гуляки сообщали о небольших давках, вызванных огромным количеством людей на улицах, прежде чем смертельная давка произошла вскоре после 10 вечера.

Многие переулки, отходящие от главной магистрали в этом районе, узкие и наклонные.

Именно на одной из таких наклонных улиц, расположенной недалеко от отеля "Гамильтон" и шириной чуть более четырех метров, было убито и ранено так много людей.

Президент Юн Сок Ель в воскресенье утром объявила состояние официального национального траура во время прямого эфира, посвященного трагедии.