Президент Сомали заявил, что по меньшей мере 100 человек погибли в результате взрывов автомобилей
2022-10-30 10:34
Президент Сомали заявил, что по меньшей мере 100 человек погибли в результате двух взрывов автомобилей в субботу на оживленном перекрестке в столице.
Президент Хасан Шейх Мохамуд, находившийся на месте взрывов в Могадишо, сообщил журналистам, что еще около 300 человек получили ранения.
“Мы просим наших международных партнеров и мусульман по всему миру прислать сюда своих врачей, поскольку мы не можем отправить всех пострадавших на лечение за пределы страны”, - сказал он.
Связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка "Аш-Шабаб", которая часто нападает на столицу и контролирует значительную часть страны, взяла на себя ответственность, заявив, что ее целью было министерство образования.
Опубликовано: Силивончик Алина
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