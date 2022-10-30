Президент Сомали заявил, что по меньшей мере 100 человек погибли в результате взрывов автомобилей

Президент Сомали заявил, что по меньшей мере 100 человек погибли в результате двух взрывов автомобилей в субботу на оживленном перекрестке в столице.

Президент Хасан Шейх Мохамуд, находившийся на месте взрывов в Могадишо, сообщил журналистам, что еще около 300 человек получили ранения.

“Мы просим наших международных партнеров и мусульман по всему миру прислать сюда своих врачей, поскольку мы не можем отправить всех пострадавших на лечение за пределы страны”, - сказал он.

Связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка "Аш-Шабаб", которая часто нападает на столицу и контролирует значительную часть страны, взяла на себя ответственность, заявив, что ее целью было министерство образования.