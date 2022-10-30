Давка в Сеуле стала крупнейшей трагедией в Южной Корее с 2014 года

Трагедия в районе Инхэвон столицы Южной Кореи стала крупнейшим по числу жертв инцидентом в стране с 2014 года.

Трагедия с давкой в районе Инхэвон столицы Южной Кореи стала крупнейшим по числу жертв инцидентом в стране с 2014 года, когда жертвами крушения парома "Севоль" стало 304 человека.

В результате крупнейшего кораблекрушения в современной южнокорейской истории погибло 304 человека, большая часть из которых бали школьниками от 15 до 19 лет. Паром затонул 16 апреля 2014 года, но поиски пострадавших продолжались до ноября.

Ранее сообщалось, что в результате давки в Сеуле погиб 151 человек, еще 82 получили ранения различной степени тяжести. Среди жертв 19 иностранцев, в том числе три россиянки.