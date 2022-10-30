La Republica: Италия поставит в Украину самоходные артиллерийские установки

Итальянское издание рассказало о поставках Киеву самоходных артиллерийских установок.

Италия поставит в Украину самоходные артиллерийские установки M109L и гаубицы PzH 2000, сообщает La Republica. Киев получит 20-30 единиц, уточняет издание. Отмечается, что артиллерия будет направлена в район Бахмута.

Ранее Италия уже направляла вооружения в Украину, в том числе бронетранспортеры M113, реактивные системы залпового огня MLRS. Конкретное содержание пакетов военной помощи Италии для Украины остается засекреченной информацией.