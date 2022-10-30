Боррель: ЕС призывает Россию возобновить участие в продуктовой сделке
2022-10-30 11:25
Глава европейской дипломатии призывает Москву возобновить свое участие в продуктовой сделке.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает Россию возобновить свое участие в продуктовой сделке с Украиной.
"ЕС призывает Россию отменить свое решение", - написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Москва приостановила свое участие в продуктовой сделке в связи с украинской атакой на военно-морскую инфраструктуру Севастополя и корабли ВМФ России в Черном море.
Опубликовано: Максим Алексеев
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