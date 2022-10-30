Мадонна в свои 63 года ошеломляет поклонников, снимаясь полностью голой
2022-10-30 11:27
63-летняя Мадонна часто делится откровенными фотографиями на своей странице в Instagram, и не похоже, что она остановится в ближайшее время.
Звезде не привыкать публиковать пикантные снимки, но на этот раз она спрятала свою скромность всего под двумя смайликами.
Мадонна загрузила две фотографии, но придерживалась рекомендаций платформы, прикрывая свои соски смайликами.
Используя эмодзи с конфетами и деньгами, Мадонна подписала фотографии: "Перешла от конфет к деньгам".
На нижней половине тела Мадонна надела золотой корсет и черные колготки в сеточку.
Опубликовано: Силивончик Алина
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