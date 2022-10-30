МИД Италии: Россия отняла еду у миллионов голодающих людей
2022-10-30 11:39
МИД Италии выразил озабоченность срывом продуктовой сделки и обвинил Москву в бедах голодающих людей.
Россия отняла еду у миллионов голодающих людей в результате своего решения о приостановке продуктовой сделки, заявил глава МИД Италии Антонио Тайяни.
"Это означает отнять еду у миллионов нищих людей", - сказал он в интервью Corriere della Sera.
Ранее сообщалось, что Россия приостановила свое участие в продуктовой сделке с Украиной после терактов, совершенных с транспортных кораблей, перевозящих украинское зерно, по объектом морской инфраструктуры Севастополя и кораблей Черноморского флота.
Опубликовано: Максим Алексеев
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Daily Express: НАТО хочет разместить гиперзвуковое оружие в Турции
Главу МИД Украины удивили проблемы жителей Европейского союза
Британцы вышли на простест с требованием реформ системы ухода за детьми
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину