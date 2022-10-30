МИД Италии: Россия отняла еду у миллионов голодающих людей

МИД Италии выразил озабоченность срывом продуктовой сделки и обвинил Москву в бедах голодающих людей.

Россия отняла еду у миллионов голодающих людей в результате своего решения о приостановке продуктовой сделки, заявил глава МИД Италии Антонио Тайяни.

"Это означает отнять еду у миллионов нищих людей", - сказал он в интервью Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила свое участие в продуктовой сделке с Украиной после терактов, совершенных с транспортных кораблей, перевозящих украинское зерно, по объектом морской инфраструктуры Севастополя и кораблей Черноморского флота.