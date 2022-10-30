Британцы вышли на простест с требованием реформ системы ухода за детьми

Тысячи жителей Великобритании вышли на протест с требование проведения реформ системы ухода за детьми.

По всей Великобритании тысячи людей вышли на протест с требование проведения реформ системы ухода за детьми и оплаты отпуска по беременности и родам, сообщает Evening Standart.

"Более 15 тысяч протестующих в различных городах Великобритании вышли на протест", - пишет издание.

Еженедельник отмечает, что к протестам под названием "Марш мамочек" призвала организация "Беременные и обманутые.