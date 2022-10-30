Празднование Хэллоуина в Сеуле привело к чудовищной трагедии: минимум 4 граждан России погибло

По сообщению посольства Российской Федерации в массовой давке в Сеуле погибло не менее 4 россиян.

В столице Южной Кореи поблизости отеля Хамильтон в одном из узких переулков скопилась большая толпа.

В результате возникновения давки погибло не менее 153 человек, в основном представительницы прекрасного пола. Именно исключительно дамы и числятся в списке погибших россиян.

На данный момент сообщается, о том, что кроме большого количества погибших и раненых властям Сеула поступило свыше 3,5 тыс. заявлений о пропавших без вести.