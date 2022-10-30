Песков назвал условие Кремля для встречи Байдена и Путина

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о встрече Путина с Байденом.

По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, президент Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться со Джо Байденом.

Песков же назвал условие для встречи лидеров двух самых влиятельных государств с мире.

Он отметил, что условие для организации такого рода встречи - это желание Соединенных Штатов прислушаться к озабоченностям России.

"Платформой для переговоров Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание США прислушаться к озабоченностям РФ. Об этом заявил Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" на "Россия 1", - пишут "Известия",