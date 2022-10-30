Песков назвал условие Кремля для встречи Байдена и Путина
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о встрече Путина с Байденом.
По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, президент Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться со Джо Байденом.
Песков же назвал условие для встречи лидеров двух самых влиятельных государств с мире.
Он отметил, что условие для организации такого рода встречи - это желание Соединенных Штатов прислушаться к озабоченностям России.
"Платформой для переговоров Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание США прислушаться к озабоченностям РФ. Об этом заявил Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин" на "Россия 1", - пишут "Известия",
Опубликовано: Николай Скира
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