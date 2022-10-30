Глава МИД России ответил на желание Польши разместить у себя ядерное оружие

Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о размещении в Польше ядерного оружия.

Удивительно и тревожно то, что Польша просится в кандидаты на размещение ядерного оружия, высказал мнение глава МИД России Сергей Лавров.

"Польша просится в кандидаты на размещение американского ядерного оружия и это не может не вызывать тревогу", - сказал глава внешнеполитического ведомства России в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша может принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой страны Европы размещают на своей территории ядерное оружие.