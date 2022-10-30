Дочь Анастасии Заворотнюк обманули с арендой жилья

Вместе с женихом Анна сняла квартиру в Баку, но она оказалась не очень пригодна для жизни, и деньги хозяева им не вернули.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на непорядочность арендодателей, обманувших девушку при съеме жилья в Баку. Квартира оказалась дорогой, однако для жизни малопригодной, сообщает Рамблер.

Анна вместе со своим молодым человеком вынуждены были искать другое жилье, но денег им не вернули, уточняет Газета.ру.

«У нас переезд сегодня, обманули с первой квартирой. Она была отвратная в прямом смысле слова, и дорогая. Дом монолит, красивый с виду, однако внутри... Деньги не вернули (а мы сняли на месяц), хотя прожили там меньше недели. Но зато теперь живем в отличной квартире, нашли ее вчера и сегодня переехали», - поделилась девушка в микроблоге.

Дочь актрисы также рассказала, что будет пока жить на две страны: в Москве и в Баку. И отметила, что покидать Россию не намерена.

Со своим другом Анна познакомилась в годы учебы в Нью-Йорке. Его имя Заворотнюк-младшая не называет.