Путин направил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле
2022-10-30 12:49
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю после трагедии в Сеуле.
30 октября пресс-служба президента Российской Федерации сообщила, что Владимир Путин направил искренние соболезнования южнокорейскому лидеру Юн Сок Ёлю в связи с гибелью большого количества людей в результате давки в Сеуле.
Путин попросил передать семьям погибших, среди которых 4 гражданки России слова сочувствия и поддержки, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в самой крупной трагедии в Южной Корее с 2014 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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