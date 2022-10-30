Путин направил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю после трагедии в Сеуле.

30 октября пресс-служба президента Российской Федерации сообщила, что Владимир Путин направил искренние соболезнования южнокорейскому лидеру Юн Сок Ёлю в связи с гибелью большого количества людей в результате давки в Сеуле.

Путин попросил передать семьям погибших, среди которых 4 гражданки России слова сочувствия и поддержки, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в самой крупной трагедии в Южной Корее с 2014 года.