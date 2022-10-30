La Repubblica: Италия передала «от 20 до 30» САУ М109L Украине

Врачи настоятельно рекомендуют: если продукт начал плесневеть, его необходимо выбросить

Простое удаление пораженного участка ни к чему не приведет. Если это мягкие фрукты, хлеб или варенье, то грибница, скорее всего, распространилась на весь продукт.

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