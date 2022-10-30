La Repubblica: Италия передала «от 20 до 30» САУ М109L Украине
2022-10-30 12:50
Итальянское издание La Repubblica заявило о передаче Италией «от 20 до 30» САУ М109L Украине.
30 октября обозреватели итальянского La Repubblica сообщили об очередном оказании военной помощи итальянским правительством Украине.
Итальянские власти передали «от 20 до 30» самоходный артиллеристских установок М109L для ВСУ ,в то время как в прошлый раз Италия выделила на нужды Украины бронетранспортеры M113, 2 РСЗО MLRS и 6 гаубиц PzH 2000.
Опубликовано: Илья
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