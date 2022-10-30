Тамара Гвердцители экстренно госпитализирована после смерти матери

Доктора не дают никаких прогнозов: у певицы крайне нестабильное состояние. На фоне переживаний у нее обострились в том числе и хронические недуги.

Тамара Гвердцители не может прийти в себя после похорон матери. Как сообщает PROZVEZD, певицу госпитализировали в Грузии, врачи борются за ее жизнь.

Продюсер звезды Сергей Пудовкин подтвердил этот факт. По его словам, доктора не дают никаких прогнозов: у Гвердцители крайне нестабильное состояние. На фоне переживаний у нее обострились в том числе и хронические недуги.

Гвердцители уехала из России в начале года, чтобы спасти мать. 83-летняя Инна Кофман в середине января попала в больницу, грузинские врачи диагностировали у нее проблемы с сердцем. Гвердцители рекомендовали отправить мать на лечение в Израиль, но и там медики оказались бессильны.

Незадолго до смерти Кофман попросила отвезти ее в Грузию, она хотела умереть на родине. Для певицы уход матери стала большим ударом. Сергей Пудовкин подчеркнул, что для звезды она была "всем".

Год назад умер отец Гвердцители, тогда прийти в себя певице помогла сцена. Но на этот раз звезда о концертах не думает - она отменила все ближайшие выступления.