Свидетель давки в Сеуле рассказала о возможной причине трагедии
Жительница Сеула поделилась мнением о возможной причине трагедии во время празднования Хеллоуина.
Жительница столицы Южной Кореи города Сеула, высказала мнение о том, что вероятной причиной трагедии в районе Итхэвон стало введение платного входа в развлекательные заведения в тот день.
Обычно вход практически везде бесплатный, но по случаю Хэллоуина ввели ограничения, в результате чего на улице оказалось слишком много людей, считает она.
"Все поезда и вагоны в метро были забиты, эскалаторы забиты. На станции в Итхэвон творился настоящий ад. Все кишело людьми. Но на верху было еще хуже. Именно в тот день все входы в бары сделали платными, поэтому столько людей оказалось на улице", - рассказала она.
В результате давки в тусовочном квартале Итхэвон погибло более 150 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести. В Южной Корее объявлен национальный траур.
Опубликовано: Максим Алексеев
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