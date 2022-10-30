Свидетель давки в Сеуле рассказала о возможной причине трагедии

Жительница Сеула поделилась мнением о возможной причине трагедии во время празднования Хеллоуина.

Жительница столицы Южной Кореи города Сеула, высказала мнение о том, что вероятной причиной трагедии в районе Итхэвон стало введение платного входа в развлекательные заведения в тот день.

Обычно вход практически везде бесплатный, но по случаю Хэллоуина ввели ограничения, в результате чего на улице оказалось слишком много людей, считает она.

"Все поезда и вагоны в метро были забиты, эскалаторы забиты. На станции в Итхэвон творился настоящий ад. Все кишело людьми. Но на верху было еще хуже. Именно в тот день все входы в бары сделали платными, поэтому столько людей оказалось на улице", - рассказала она.

В результате давки в тусовочном квартале Итхэвон погибло более 150 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести. В Южной Корее объявлен национальный траур.