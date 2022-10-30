Посол Украины в Германии Алексей Макеев признался в любви к природе этой страны: особенно к леопардам и куницам

В интервью изданию Bild am Sonntag украинский посол признался в том, что обожает германскую природу, главную приязнь у него вызывают леопарды и куницы.

Это был непрозрачный намек, что его стране требуются германские танки Leopard и БМП Marder.

При этом Алексей Марков пояснил, что нынешняя помощь Украине от Германии явно недостаточна и больше напоминает скоростной автомобиль перемещающийся по автобану со скоростью 30 км/ч.

Правда призыв о военной помощи посла простые германские обыватели в твиттере подвергли критике, назвав украинца следующим психом.