Глава МИД России рассказал о попытках Германии уклониться от ответственности за нацизм

Сергей Лавров назвал попытки Берлина уклониться от ответственности за нацизм опасной тенденцией.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал попытки Германии уклониться от ответственности за нацизм и события Второй мировой войны опасной тенденцией.

"Германия уде давно демонстрирует тенденция на то, что она уже давно со всеми за все расплатилась, поэтому хватит ее упрекать за период Второй мировой войны. Но это очень опасная тенденция", - считает Лавров.

При этом глава МИД России подчеркнул, что не берет во внимание тему репараций, которую в последнее время поднимают Польша и Греция.