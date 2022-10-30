Внешнеполитическое ведомство Франции заявил, что обвинения России в адрес Британии о ее причастности на Черноморский флот безосновательны.

МИД Франции навал безосновательными обвинения России в адрес Великобритании о подготовке нападения Украины на инфраструктуру Севастополя и корабли Черноморского флота.

"Обвинения, выдвинутые Россией против Великобритании безосновательны и не имеют каких-либо веских доказательств", - говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что минобороны России обвинило Украину в проведении террористической атаки против военных и гражданских кораблей, находящихся на внешних и внутренних рейдах в Севастополе.