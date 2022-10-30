Давка в Сеуле признана самой смертоносной в Южной Корее
2022-10-30 13:16
По мнению южнокорейских средств массовой информации, данный инцидент признан самой смертоносной давкой в истории Южной Кореи.
Как сообщает агентство «Рёнхап» трагедия вызванная празднованием Хеллоуина в Сеуле и унесшая по последним подсчетам 153 жизни признана самой смертоносной давкой в истории Южной Кореи.
Число пострадавших на данный момент составляет 103 человека, так же около 270 считаются пропавшими без вести.
До этого случая самым смертоносным в Южной Корее был инцидент произошедший 7 июля 1959 года в городе Пусан и унесший 67 жизней в узком проходе на стадион.
Опубликовано: Илья
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Лавров: Путин готов возобновить мирные переговоры с Украиной
Главу МИД Украины удивили проблемы жителей Европейского союза
Кормухина заявила, что при ней нельзя произносить имя Киркорова
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину