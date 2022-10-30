Варшава планирует ввести войска в Западную Украину
2022-10-30 13:19
Согласно материалу бельгийского портала Modern Diplomacy нынешние власти Польши планируют введение воинского контингента на территорию Западной Украины.
Эти планы являются частью восстановления Речи Посполитой в рамках собирания земель, сложившихся в период между мировыми войнами.
Когда войска ВСУ будут разгромлены в ходе спецоперации, на бывшую территорию Польши войдут войска этой страны. А РФ не пойдет на прямое столкновение с силами НАТО.
После этого будет проведен референдум и Польская республика прирастет новыми территориями.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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