Согласно материалу бельгийского портала Modern Diplomacy нынешние власти Польши планируют введение воинского контингента на территорию Западной Украины.

Эти планы являются частью восстановления Речи Посполитой в рамках собирания земель, сложившихся в период между мировыми войнами.

Когда войска ВСУ будут разгромлены в ходе спецоперации, на бывшую территорию Польши войдут войска этой страны. А РФ не пойдет на прямое столкновение с силами НАТО.

После этого будет проведен референдум и Польская республика прирастет новыми территориями.