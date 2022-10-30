Кормухина заявила, что при ней нельзя произносить имя Киркорова

Сама она объяснять это не стала, но поп-король российской эстрады не исключает, что певица ранее могла быть в него влюблена.

Знаменитая рок-певица давно конфликтует с поп-королем российской эстрады. Судя по всему, их противостояние закончится не скоро, считает 5-tv.ru.

Во всяком случае, Ольга Кормухина очень резко отреагировала на вопрос журналиста издания о Филиппе Киркорове. Звезда попросила корреспондента не произносить при ней имя исполнителя.

"Вы однажды назвали Киркорова…» — начал представитель СМИ. «Я не буду отвечать на такие вопросы! Однозначно. При мне больше этих имен не произносите!» — сразу же отрезала Ольга Кормухина.

Почему - объяснять не стала. Но издание напомнило, что после многолетнего конфликта противостояние звезд вышло на очередной виток - когда заслуженная артистка России раскритиковала творчество Киркорова, назвав его «попсятиной».

В ответ Филипп Бедросович сообщил, что у рок-певицы к нему нелюбовь еще с 1988-го года. "Она неравнодушна с первого дня нашей встречи. Оле очень не понравилось мое поп-присутствие в тусовке рокеров, я ее дико раздражал", - рассказал ранее певец в эфире НТВ.

И предположил: "Может, она в меня влюбилась, и общалась со мной так потому, что другая певица тогда на меня положила глаз".