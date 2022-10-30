Наталья Подольская призналась, что после критики Татьяны Тарасовой на «Ледниковом периоде» ей захотелось умереть
Легендарный тренер резко высказалась о выступлении певицы. 75-летняя Татьяна Анатольевна не оценила старания и партнера Натальи Дмитрия Соловьева.
В новом выпуске 9-го сезона телешоу «Ледниковый период» в жюри, кроме Татьяны Тарасовой, вошли актеры Лянка Грыу, Ксения Алферова и Виктор Васильев, а также фигуристка Татьяна Навка.
Появление легендарного тренера Тарасовой зрители и участники встретили с особым энтузиазмом. Ранее Татьяна Анатольевна находилась на лечении в больнице, однако смогла вернуться к съемкам.
Наталья и Дмитрий открыли выступление, но Тарасовой не понравился их номер. «Несовершенно. Не смешно. Не весело», — констатировала Тарасова.
Своими эмоциями после проката поделилась и сама исполнительница. «Конечно, есть претензии к технике, причем у меня к себе самой в самую первую очередь! Но мне кажется, мы с Дмитрием сумели точно передать настроение», — поделилась Подольская.
Артистка призналась, что в ту съемку очень сильно болела, и у нее было только одно желание - лечь на лед и умереть. "Но мы не сдадимся, будем дальше радовать вас красивыми номерами", - подытожила певица.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
В небе над ДНР сбит самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Главу МИД Украины удивили проблемы жителей Европейского союза
Агрономы рассказали, как сделать эффективное удобрение из листьев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину