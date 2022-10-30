Наталья Подольская призналась, что после критики Татьяны Тарасовой на «Ледниковом периоде» ей захотелось умереть

Легендарный тренер резко высказалась о выступлении певицы. 75-летняя Татьяна Анатольевна не оценила старания и партнера Натальи Дмитрия Соловьева.

В новом выпуске 9-го сезона телешоу «Ледниковый период» в жюри, кроме Татьяны Тарасовой, вошли актеры Лянка Грыу, Ксения Алферова и Виктор Васильев, а также фигуристка Татьяна Навка.

Появление легендарного тренера Тарасовой зрители и участники встретили с особым энтузиазмом. Ранее Татьяна Анатольевна находилась на лечении в больнице, однако смогла вернуться к съемкам.

Наталья и Дмитрий открыли выступление, но Тарасовой не понравился их номер. «Несовершенно. Не смешно. Не весело», — констатировала Тарасова.

Своими эмоциями после проката поделилась и сама исполнительница. «Конечно, есть претензии к технике, причем у меня к себе самой в самую первую очередь! Но мне кажется, мы с Дмитрием сумели точно передать настроение», — поделилась Подольская.

Артистка призналась, что в ту съемку очень сильно болела, и у нее было только одно желание - лечь на лед и умереть. "Но мы не сдадимся, будем дальше радовать вас красивыми номерами", - подытожила певица.