В Афганистане студентки вышли на протест перед университетом

Афганские студентки вышли на протест против ущемления прав женщин на северо-востоке страны.

Десятки студенток вышли на протест перед университетом в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

По словам демонстранток они вышли на протест после того, как нескольких девушек не пустили в здание учебного заведения под предлогом отсутствия хиджаба.

В начале октября афганские женщины уже проводили акции протеста на фоне отчисления студенток из Кабульского университета.