В Афганистане студентки вышли на протест перед университетом
2022-10-30 13:34
Афганские студентки вышли на протест против ущемления прав женщин на северо-востоке страны.
Десятки студенток вышли на протест перед университетом в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.
По словам демонстранток они вышли на протест после того, как нескольких девушек не пустили в здание учебного заведения под предлогом отсутствия хиджаба.
В начале октября афганские женщины уже проводили акции протеста на фоне отчисления студенток из Кабульского университета.
Опубликовано: Максим Алексеев
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