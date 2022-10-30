Теракт в Сомали унёс жизнь более 100 человек, ещё около 300 мирных жителей получили ранения.

30 октября в Сомалийском городе Могадишо неизвестными были заминированы два гражданских автомобиля, которые были подорваны у здания Министерства образования Сомали.

По последним подсчетам произошедший теракт унёс жизнь не менее 100 сомалийских жителей, так же с результате подрыва транспортных средств более 300 человек получили ранения.