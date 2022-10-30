La Repubblica: Италия поставила Украине до 30 артиллерийских установок M109L
2022-10-30 13:55
Итальянское правительство поставило Киеву до 30 самоходных артиллерийских установок M109L американского производства.
В воскресенье, 30 октября 2022 года, итальянская газета La Repubblica сообщили о том, что правительство Италии отправило от 20 до 30 американских самоходных артиллерийских установок M109L.
Обозреватели La Repubblica также опубликовали «неподтверждённые сведения» касательно того, что в обозримом будущем Италия направит в Украину ещё больше САУ в качестве пакета военной помощи Североатлантического альянса для обеспечения боеспособности ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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