La Repubblica: Италия поставила Украине до 30 артиллерийских установок M109L

Итальянское правительство поставило Киеву до 30 самоходных артиллерийских установок M109L американского производства.

В воскресенье, 30 октября 2022 года, итальянская газета La Repubblica сообщили о том, что правительство Италии отправило от 20 до 30 американских самоходных артиллерийских установок M109L.

Обозреватели La Repubblica также опубликовали «неподтверждённые сведения» касательно того, что в обозримом будущем Италия направит в Украину ещё больше САУ в качестве пакета военной помощи Североатлантического альянса для обеспечения боеспособности ВСУ.