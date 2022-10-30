Хорошие друзья становятся плохими бизнес-партнерами
Достаточно легко сделать предположения о стремлениях ваших партнеров, но гораздо лучше будет составить правильный бизнес-план, в котором будут учтены нюансы.
«Многие обсуждают фантастические идеи у себя в гараже, подвале или баре. Но им не хватает ясности относительно ожиданий друг от друга и того, что каждый человек может привнести в бизнес», — говорит Джефф Робертс, руководитель корпоративного и коммерческого подразделения юридической фирмы Collyer Bristow.
«Защита, защита, защита и еще раз защита», — как говорит Робертс, это должно стать вашей мантрой.
Прежде, чем уволиться с друзьями со своих работ и начать делать новый Facebook, представьте себе такую ситуацию.
Три друга вкладывают равные средства и усилия в новый финтех-стартап — мечту всей их жизни.
Проект успешно развивается и находит инвестора.
И вот через несколько лет один из друзей объединяется с инвестором, вместе они получают более 50% компании и контроль над ней и начинают выдавливать двух других сооснователей из бизнеса.
Опубликовано: Антон Райт
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