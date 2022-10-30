Сандвичевы острова и Бермуды признаны недружественными России государствами

Правительство Российской Федерации объявило недружественными британские заморские территории.

Сандвичевы острова, Бермуды, а также все другие британские заморские территории признаны недружественными России государствами, соответствующее решение приняло правительство страны.

Ранее в перечне находились только остров Антилья, Гибралтар, а также Британские Виргинские острова. Теперь все, без исключения подконтрольные Лондону территории, оказались в списке недружественных России государств.