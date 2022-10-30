«Умная пыль»: что это такое и почему важно про нее знать

Понятие «умная пыль» относительно новое, его в конце 1990-х ввел профессор Калифорнийского университета в Беркли Кристофер Пистер - так назывался его отчет.

Один элемент из облака устройств называется мот (от английского mote - пылинка). Каждый такой мот должен быть оснащен источником питания, различными сенсорами для взаимодействия с другими мотами и анализа окружения, интерфейсом для управления.

Вот небольшая лекция, где очень простым языком рассказывается про умную пыль: