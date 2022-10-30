«Умная пыль»: что это такое и почему важно про нее знать
2022-10-30 13:57
Понятие «умная пыль» относительно новое, его в конце 1990-х ввел профессор Калифорнийского университета в Беркли Кристофер Пистер - так назывался его отчет.
Один элемент из облака устройств называется мот (от английского mote - пылинка). Каждый такой мот должен быть оснащен источником питания, различными сенсорами для взаимодействия с другими мотами и анализа окружения, интерфейсом для управления.
Вот небольшая лекция, где очень простым языком рассказывается про умную пыль:
Опубликовано: Антон Райт
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
В небе над ДНР сбит самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Главу МИД Украины удивили проблемы жителей Европейского союза
Агрономы рассказали, как сделать эффективное удобрение из листьев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину