МИД Франции: обвинения России в адрес Великобритании не имеют оснований
2022-10-30 14:05
В французском МИДе заявили, что заявления России о причастности Великобритании к терактам в Чёрном и Балтийском морях не имеют оснований.
30 октября пресс-служба Министерства иностранных дел Французской Республики в коммюнике заявила о том, что заявления российского внешнеполитического ведомства о причастности ВМС Великобритании к терактам в Чёрном и Балтийском морях «не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований».
Невзирая на подобное громкое заявление, МИД Франции не привело никаких доказательств непричастности Королевского военно-морского флота Великобритании к взрывам в Севастополе и на «Северных потоках» в акватории Балтийского моря.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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