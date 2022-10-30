МИД Франции: обвинения России в адрес Великобритании не имеют оснований

В французском МИДе заявили, что заявления России о причастности Великобритании к терактам в Чёрном и Балтийском морях не имеют оснований.

30 октября пресс-служба Министерства иностранных дел Французской Республики в коммюнике заявила о том, что заявления российского внешнеполитического ведомства о причастности ВМС Великобритании к терактам в Чёрном и Балтийском морях «не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований».

Невзирая на подобное громкое заявление, МИД Франции не привело никаких доказательств непричастности Королевского военно-морского флота Великобритании к взрывам в Севастополе и на «Северных потоках» в акватории Балтийского моря.