Южная Корея провела военные учения в ответ на агрессивные действия КНДР

Южнокорейские военные провели учения в ответ на запуски баллистических ракет со стороны КНДР.

Армия и Военно-морской флот Южной Кореи провели масштабные учения с отработкой высадки десанта на побережье и удержания занятого плацдарма. В маневрах задействовано более 50 самолетов, 40 машин-амфибий, десятки боевых кораблей.

Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, учения проводятся в ответ на агрессивные действия со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея совершила пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря.