Южная Корея провела военные учения в ответ на агрессивные действия КНДР
2022-10-30 14:07
Южнокорейские военные провели учения в ответ на запуски баллистических ракет со стороны КНДР.
Армия и Военно-морской флот Южной Кореи провели масштабные учения с отработкой высадки десанта на побережье и удержания занятого плацдарма. В маневрах задействовано более 50 самолетов, 40 машин-амфибий, десятки боевых кораблей.
Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, учения проводятся в ответ на агрессивные действия со стороны КНДР.
Ранее сообщалось, что Северная Корея совершила пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Опубликовано: Максим Алексеев
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