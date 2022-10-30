Представитель МИД России обвинила Киев и Лондон в срыве зерновой сделки

Мария Захарова заявила, что в срыве зерновой сделки виновата Украина, действиями которой руководит Великобритания.

Зерновая сделка сорвана по вине Киевских властей, действиями которых руководят из Великобритании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сделка сорвана Зеленским и его террористами, за которыми стоят спецы из Великобритании", - убеждена Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия готова поставить развивающимся странам до 500 тысяч тонн своих зерновых, а также минеральные удобрения.