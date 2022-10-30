Песков призвал США увидеть «красные линии»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Вашингтон увидеть «красные линии» и понять причины их образования.

30 октября глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Белый дом должен увидеть российское видение жизни и отношение к происходящему в мире после выступления Владимира Путина на «Валадае».

Песков отметил, что Соединённые Штаты обязаны проанализировать речь Путина и увидеть «красные линии», а также причины их образования в современной геополитической ситуации.