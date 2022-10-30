Пресс-секретарь Кремля объяснил причины постоянных срывов договоренностей с Украиной
2022-10-30 14:43
Дмитрий Песков заявил, что с властями Украины невозможно договориться, так как они не самостоятельны в своих решениях.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил причины постоянных срывов договоренностей с Украиной. По его мнению, киевские власти не самостоятельны в своих решениях.
"Вполне очевидно, решающее слово за Вашингтоном. Поэтому с Киевом разговаривать бесполезно. По указке Запада любые обещания Украины моментально отменяются", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что с Киевом можно вести переговоры, но при этом обязательно рядом должен находится ее "идейный вдохновитель".
Опубликовано: Максим Алексеев
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