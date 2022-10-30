Гросси заявил о прогрессе в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
2022-10-30 14:43
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
30 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в официальном пресс-релизе рассказал об успехах в создании зоны безопасности вокруг территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Гросси утверждает, что на данный момент МАГАТЭ отмечает определённый прогресс в реализации данной меры для обеспечения безопасности ЗАЭС на фоне периодических обстрелов ядерного объекта со стороны Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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