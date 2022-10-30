Гросси заявил о прогрессе в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

30 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в официальном пресс-релизе рассказал об успехах в создании зоны безопасности вокруг территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

Гросси утверждает, что на данный момент МАГАТЭ отмечает определённый прогресс в реализации данной меры для обеспечения безопасности ЗАЭС на фоне периодических обстрелов ядерного объекта со стороны Украины.