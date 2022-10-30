У Байдена не вышло поставить галочку в бюллетене на выборах в Конгресс США без помощи волонтера
2022-10-30 14:52
Президент США не сумел поставить отметку в бюллетене на досрочных выборах в Конгресс в субботу и попросил о помощи.
30 октября источники в США распространили видео на котором Джо Байдену помогает проголосовать волонтер.
Байден зашел в кабинеу на участке и у него приключился приступ деменции, так что дежуривший там волонтер вынужден был поспешить на помощь растерянному 79-летнему политику.
Ранее сообщалось, что во время осенней посадки деревьев в саду Белого дома Джо Байден заблудился и без помощи охранника не мог найти выход, который находился у него за спиной.
Опубликовано: Тарас Медведев
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