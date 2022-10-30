Авиакомпания Cathay Pacific объявила о возобновлении полётов над Россией с 1 ноября

1 ноября Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific возобновляет полеты над территорией РФ.

Как сообщает один из двух ведущих американских поставщиков финансовой информации Bloomberg: Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific возобновит полеты над Российской Федирацией.

Возобновление полетов над территорией Росиии планируется с 1 ноября по так называемому полярному маршруту, данное решение вызвано значительным ростом цен на топливо при перелетах в Азию для Американских и Европейских авиакомпаний после закрытия перелетов над РФ.